16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  68,0447   EUR  79,4966  

Изменение законодательства может сорвать капитальный ремонт сургутских домов

Фото И. Швец
Фото И. Швец

Из 1300 домов Сургута, входящих в региональную программу капитального ремонта, только в 58 жильцы завели спецсчета для перечисления платежей по капремонту. Об этом рассказал заместитель директора городского хозяйства сургутской администрации Константин Карпеткин. По его словам, далеко не все жители многоквартирных домов готовы брать на себя ответственность и сами распоряжаться отчислениями на капремонт.

«В какой-то степени, вариант с общим для всех фондом капремонта проще для жителей. Ничего делать ну нужно, «общий котел» формируется сам собой, – объясняет Константин Карпеткин. – А чтобы сделать спецсчет, нужна инициатива граждан, активность, собрание собственников и определенные усилия. В итоге выяснилось, что только в 58 домах жильцы хотят сами распоряжаться деньгами на капитальный ремонт через спецсчета. В основном речь идет о жителях новых многоквартирных домов».

Главным плюсом создание спецсчета чиновники называют возможность проводить необходимые работы в любой удобный для жильцов срок. В то же время, для тех домов, которые выделяют деньги в «общий котел», срок ремонта жестко обозначается региональным фондом капремонта. Их изменение возможно только в случае актуализации программы капремонта, которая происходит дважды в год. Но требования строгие: из 70 заявок на актуализацию в этом году Фондом капремонта были одобрены только пять.

Вместе с тем, последние изменения законодательства усложнили всю процедуру капитального ремонта. Если раньше подрядчики могли участвовать в конкурсе сразу по двум типам работ: на разработку проектно-сметной документации и непосредственно сам ремонт, то теперь по ним нужно проводить два разных конкурса. Это приводит к увеличению срока всех работ, рассказала начальник отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского хозяйства сургутской администрации Анна Парфенова.

«В течение года Югорский фонд капремонта должен провести конкурс на разработку проектно-сметной документации и только после того, как он ее примет, организует второй конкурс на монтажно-строительные работы. В результате часть работ подрядчики просто не успевают сделать. Особое беспокойство вызывает ремонт кровли, который сильно зависит от погодных условий».

В этом году по региональной программе капитальный ремонт должен пройти в 32 домах, но сейчас в работе находятся только 15 из них. В сургутской администрации надеются, что эта ситуация временная и в скором времени разрешится.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:41, просмотров: 268, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:56
Продолжение на тему Детройт город-призрак.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:57
В Детройте экономические причины. А в Сургуте?..

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Наш профессиональный праздник – это праздник всех россиян

Наш профессиональный праздник – это праздник всех россиян
Игорь Иванов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сегодня в 07:21
165 0
​Нагими намерениями

​Нагими намерениями
В художественном вузе перед приездом делегации РПЦ накрыли тряпками обнаженные скульптуры. Это уважение к чувствам верующих или неуважение к искусству?
Надежда Макаренко Сегодня в 17:13
191 1
Через тернии к школе

Через тернии к школе
Сургутянка полгода боролась с бюрократической системой, чтобы отправить ребенка в первый класс
Анастасия Якупова Сегодня в 15:18
232 0
​Елена Коновалова: «Нас не лишили лицензии, а это значит, что университет продолжает работать в прежнем режиме»

​Елена Коновалова: «Нас не лишили лицензии, а это значит, что университет продолжает работать в прежнем режиме»
Проректор СурГУ прокомментировала новость о лишении вуза аккредитации по крупным направлениям
Анастасия Якупова Сегодня в 12:15
443 0
Для киноманов и сериальщиков: как в Сургуте назывался первый кинотеатр, и есть ли в нашем городе дети, названные в честь персонажей из «Игры престолов»? // ТЕСТ

Для киноманов и сериальщиков: как в Сургуте назывался первый кинотеатр, и есть ли в нашем городе дети, названные в честь персонажей из «Игры престолов»? // ТЕСТ
Партнёрский материал siapress.ru и МТС
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:33
284 0
«СурГУ доработал нужные документы, и все аккредитации были восстановлены»

«СурГУ доработал нужные документы, и все аккредитации были восстановлены»
Александр Сидоров, председатель попечительского совета СурГУ, депутат Госдумы РФ Сегодня в 11:06
445 1
«Чтобы двор многоэтажки стал красивым, удобным и безопасным, придется заплатить»

«Чтобы двор многоэтажки стал красивым, удобным и безопасным, придется заплатить»
Интервью с директором ассоциации «ЖКХ Контроль Югры» Олегом Шияном
Лилия Сулейманова Сегодня в 10:22
284 2
Ольга Пилецкая: «Он никогда не лгал, не лебезил, не совершал показательных поступков...»

Ольга Пилецкая: «Он никогда не лгал, не лебезил, не совершал показательных поступков...»
Председатель Филармонического общества Югры — об Иосифе Кобзоне
Ольга Пилецкая, председатель Филармонического общества Югры 30 августа в 20:16
424 1
Насильники, сатанисты и подростки с автоматами

Насильники, сатанисты и подростки с автоматами
Тайная жизнь заброшенного сургутского «морга»
Анастасия Семихатских 30 августа в 17:10
992 6
Алёна Блинова: «У него нет случайных песен! Каждая песня — как гимн»

Алёна Блинова: «У него нет случайных песен! Каждая песня — как гимн»
Директор театра актера и куклы «Петрушка» — о кончине Иосифа Кобзона
Редакция СИА-ПРЕСС 30 августа в 16:38
395 1
Яков Черняк: «Ярких воспоминаний о ярком человеке, безусловно, много...»

Яков Черняк: «Ярких воспоминаний о ярком человеке, безусловно, много...»
Директор Сургутской филармонии прокомментировал смерть Иосифа Кобзона
Редакция СИА-ПРЕСС 30 августа в 15:49
387 0
Пятёрка по литературе. Топ книг о России и любви — от председателя общественного совета Сургутского района Ирины Ковалевой

Пятёрка по литературе. Топ книг о России и любви — от председателя общественного совета Сургутского района Ирины Ковалевой
Редакция СИА-ПРЕСС 30 августа в 14:44
337 0
​Когда врачи не лечат

​Когда врачи не лечат
К кому обращаться пациенту, если он недоволен качеством оказанных медицинских услуг. Или даже не оказанных
Анастасия Якупова 30 августа в 14:07
469 1
Нет слепоты гуще, чем добровольная!

Нет слепоты гуще, чем добровольная!
​В очередной раз провел прием жителей по личным вопросам.И в очередной раз с сожалением вынужден признать: в большинстве ситуаций люди сами доводят проблему до критической точки.
Ринат Айсин, депутат думы Югры 30 августа в 09:34
578 21
Плевок в лицо

Плевок в лицо
Все лето людям морочили голову, что реформу придумали проклятые либералы из окружения Медведева, и рано или поздно Путин этому положит конец
Федор Крашенинников, политолог 29 августа в 18:29
639 1
​Альфа

​Альфа
Хотите посмотреть, как люди выживали без сотовых телефонов? Вам сюда. Холод, опасности на каждом шагу и ни единой живой души вокруг
Светлана Мосендз, кинолюбитель 29 августа в 15:57
403 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика