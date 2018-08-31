​В Тюмени строится микрорайон на 400 земельных участков для многодетных семей с Ямала

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов с рабочей поездкой посетили микрорайон индивидуальной застройки Южный, где 155 земельных участков предназначены для многодетных семей с Ямала.

«Уже разработан и утвержден проект планировки нового микрорайона. В 2017 году из областного бюджета были выделены средства на строительство дорог с щебеночным покрытием для 94 земельных участков. Эти работы были завершены в июле 2018 года. В декабре 2018 года все 155 земельных участков для ямальских многодетных семей будут обеспечены дорогами и съездами с щебеночным покрытием. Финансирование строительства дорог в микрорайоне Южный осуществлено за счет средств программы «Сотрудничество» и областного бюджета в общем объеме около 68 миллионов рублей. Кроме того, к земельным участкам подведены сети электроснабжения и газоснабжения», — доложил глава Заводоуковского городского округа Александр Анохин.

В 2016 году были приняты поправки, согласно которым многодетные семьи из ЯНАО могут получить земельные участки на юге Тюменской области. Желание переехать язвили более 230 семей. В перспективе ямальским молодым семьям будет выделено порядка 400 земельных участков на юге Тюменской области.

«К следующему учебному году строители обещают сдать в эксплуатацию среднюю школу в соседнем микрорайоне Новый, в которой смогут учиться дети и из микрорайона Южный. Жилой массив развивается, и ямальцы, которые решат построить свой дом на гостеприимной Заводоуковской земле, думаю, будут довольны», — сказал Дмитрий Артюхов.

Врио губернатора Александр Моор подчеркнул, что в основе сотрудничества между Тюменской областью и Ямало-Ненецким автономным округом лежат крепкая дружба и общие интересы.