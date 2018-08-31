​Заключить договор дополнительного пенсионного обеспечения теперь можно онлайн

Ханты-Мансийский НПФ запустил новый сервис.

На официальном сайте фонда можно оформить пенсионный договор и воспользоваться льготой Правительства Югры «Две пенсии для бюджетников». Процедура занимает несколько минут.

Авторизация на сервисе происходит через сайт Госуслуги.

«Это важный шаг навстречу нашим клиентам. Этот сервис предназначен для тех, кто живёт в ритме современного мира, когда каждый день расписан по минутам. Теперь в списке своих дел нашим будущим клиентам не придётся выделять время, чтобы прийти в офис фонда. Не придется и откладывать этот визит. Позаботиться о своем будущем можно через Интернет. Этим сервисом мы закрываем потребность, которая есть у всех деловых людей – делать всё быстро, не выбиваясь из своего личного графика», - комментирует внедрение новой услуги президент ОА «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.

Перейти к новому сервису можно с главной страницы сайта Ханты-Мансийского НПФ, нажав на кнопку «Стать клиентом».



Заключение договора – не первая услуга в Ханты-Мансийском НПФ, которую можно получить онлайн. Ежегодная регистрация пенсионеров, получение консультаций, скачивание документов, отслеживание поступлений на пенсионный счёт, пополнение своего счёта - этими интернет-услугами уже пользуются клиенты фонда.

Программа Правительства Югры «Две пенсии для бюджетников» работает в округе с 2004 года.



По условиям программы:

1. Каждый взнос участника удваивается из средств окружного бюджета;

2. Ханты-Мансийский НПФ начисляет инвестиционный доход – не менее 6%;

3. Участник может вернуть НДФЛ 13%.

Участниками программы являются уже 42 016 югорчан, из них 3 262 получают дополнительную окружную пенсию.