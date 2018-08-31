​9 процентов опрошенных сургутян заявили, что ни разу в жизни не использовали навыки, полученные в школе

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» провели опрос среди 1100 сургутян и выяснили, что 39 процентов из них считают школьные знания бесполезными. Респонденты уверены, что они никогда не пригодятся в жизни.

Противоположную сторону заняли 52 процента участвующих в опоросе. По их мнению, школьные знания необходимы каждому человеку.

Оставшиеся девять процентов заявили, что пока не использовали в жизни навыки, полученные в школе, но и не отрицают, что знания из школьной программы могут пригодиться в дальнейшем.