Глава Сургутского района вызвал депутата Госдумы на дебаты // ВИДЕО

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой вызвал на дебаты депутата Госдумы Владимира Сысоева в рамках своего проекта «Вызов». Соответствующее видео появилось в официальной группе руководителя муниципалитета в социальной сети «Вконтакте». Ролик стал реакцией Андрея Трубецкого на критику парламентария, который обвинил главу района в низких темпах расселения из ветхого и аварийного жилья.

«У меня к вам вопрос, депутату Государственной Думы, которая распоряжается бюджетом в 16 триллионов рублей. А, собственно, что вы и ваша партия сделала для решения этого вопроса? Я предлагаю вам приехать к нам и встретиться лицом к лицу в программе „Вызов“», – обратился Трубецкой к депутату.

Владимир Сысоев уже ответил согласием и сообщил, что готов «С удовольствием поучаствую в их суперпрограмме „Вызов“, чтобы жителям открыть глаза на бардак в Сургутском районе», — заявил парламентарий.