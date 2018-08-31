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​Тюменская продукция помогает в освоении Арктики

Врио Тюменской области Александр Моор и врио Ямала Дмитрий Артюхов совершили рабочую поездку на Заводоуковский машиностроительный завод. Они познакомились с экспозицией выпускаемой продукции, осмотрели цех механообработки и сборочное производство.

Артюхов рассказал, что в освоении Арктики широко используется продукция тюменских предприятий, работающих на Ямале. По его мнению, это лучший показатель экономической интеграции между регионами.

«Наше предприятие ведет свою славную историю от авиационного завода № 499, который был эвакуирован в Заводоуковск из Воронежа в годы Великой Отечественной войны. Выпуск начинался с двух-трех модификаций продукции. Сегодня мы выпускаем более пятисот вариантов вагон-домов «Кедр», которые хорошо известны нефтяникам, газовикам, строителям, работающим на Ямале и в Югре, а также в Казахстане, Белоруссии, Туркменистане и других странах», — рассказал руководителям регионов генеральный директор завода Александр Паршин.

Александр Моор выразил уверенности в том, что у предприятия огромное будущее в плане развития.

«Крупные компании заключают сегодня долгосрочные договоры на поставки продукции, и это позволяет заводу на плановой основе выстраивать свою экономику, вести техническое перевооружение, готовить специалистов. Существование таких устойчивых предприятий — гарантия дальнейшего развития Заводоуковска», — подчеркнул врио губернатора Тюменской области.

Справка:

За все время своей работы предприятие выпустило более 20000 изделий. Наладило долгосрочные деловые связи и с заказчиками из ЯАНО. Продукция завода хорошо зарекомендовала себя при эксплуатации в условиях Крайнего Севера.


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Сегодня в 17:13, просмотров: 14, комментариев: 0


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