16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  68,0821   EUR  79,6765  

В Югре до конца года откроют 8 новых общеобразовательных учреждений

В Югре прошло совещание «О готовности системы образования к началу учебного год» под представительством премьер-министра Дмитрия Медведева. В ней приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель главы региона Всеволод Кольцов и директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

Медведев сразу подчеркнул, что сейчас темой образования в стране занимается 2 министерства и призвал региональные власти с ними сотрудничать.

«Главная цель – за 6 лет войти по качеству общего образования в мировую десятку стран-лидеров, создать единое пространство для непрерывного образования и развития всех жителей нашей страны: от дошкольника до человека старшего возраста», - сказал он.

По его словам, в этом году в общем за школьные парты сядут более 15 млн школьников. В Югре их будет 220 тысячи.

На подготовку школ в 2018 году из муниципальных бюджетов округа было выделено более 1,2 млрд рублей.

1 сентября свои двери впервые откроют общеобразовательная школа в с. Алтай Кондинского района и дошкольная образовательная организация в п. Карымкары Октябрьского района. Кроме того, до конца года планируется открыть еще три школы в с. Теги Березовского района, п. Юганская Обь Нефтеюганского района, с. Перегребное Октябрьского района, а также 3 дошкольные образовательные организации в городах Сургут и Ханты-Мансийск.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:20, просмотров: 166, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Елена Коновалова: «Нас не лишили лицензии, а это значит, что университет продолжает работать в прежнем режиме»

​Елена Коновалова: «Нас не лишили лицензии, а это значит, что университет продолжает работать в прежнем режиме»
Проректор СурГУ прокомментировала новость о лишении вуза аккредитации по крупным направлениям
Анастасия Якупова Сегодня в 12:15
186 0
Для киноманов и сериальщиков: как в Сургуте назывался первый кинотеатр, и есть ли в нашем городе дети, названные в честь персонажей из «Игры престолов»? // ТЕСТ

Для киноманов и сериальщиков: как в Сургуте назывался первый кинотеатр, и есть ли в нашем городе дети, названные в честь персонажей из «Игры престолов»? // ТЕСТ
Партнёрский материал siapress.ru и МТС
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:33
154 0
«СурГУ доработал нужные документы, и все аккредитации были восстановлены»

«СурГУ доработал нужные документы, и все аккредитации были восстановлены»
Александр Сидоров, председатель попечительского совета СурГУ, депутат Госдумы РФ Сегодня в 11:06
223 1
«Чтобы двор многоэтажки стал красивым, удобным и безопасным, придется заплатить»

«Чтобы двор многоэтажки стал красивым, удобным и безопасным, придется заплатить»
Интервью с директором ассоциации «ЖКХ Контроль Югры» Олегом Шияном
Лилия Сулейманова Сегодня в 10:22
151 2
Ольга Пилецкая: «Он никогда не лгал, не лебезил, не совершал показательных поступков...»

Ольга Пилецкая: «Он никогда не лгал, не лебезил, не совершал показательных поступков...»
Председатель Филармонического общества Югры — об Иосифе Кобзоне
Ольга Пилецкая, председатель Филармонического общества Югры 30 августа в 20:16
364 1
Насильники, сатанисты и подростки с автоматами

Насильники, сатанисты и подростки с автоматами
Тайная жизнь заброшенного сургутского «морга»
Анастасия Семихатских 30 августа в 17:10
930 5
Алёна Блинова: «У него нет случайных песен! Каждая песня — как гимн»

Алёна Блинова: «У него нет случайных песен! Каждая песня — как гимн»
Директор театра актера и куклы «Петрушка» — о кончине Иосифа Кобзона
Редакция СИА-ПРЕСС 30 августа в 16:38
379 1
Яков Черняк: «Ярких воспоминаний о ярком человеке, безусловно, много...»

Яков Черняк: «Ярких воспоминаний о ярком человеке, безусловно, много...»
Директор Сургутской филармонии прокомментировал смерть Иосифа Кобзона
Редакция СИА-ПРЕСС 30 августа в 15:49
366 0
Пятёрка по литературе. Топ книг о России и любви — от председателя общественного совета Сургутского района Ирины Ковалевой

Пятёрка по литературе. Топ книг о России и любви — от председателя общественного совета Сургутского района Ирины Ковалевой
Редакция СИА-ПРЕСС 30 августа в 14:44
327 0
​Когда врачи не лечат

​Когда врачи не лечат
К кому обращаться пациенту, если он недоволен качеством оказанных медицинских услуг. Или даже не оказанных
Анастасия Якупова 30 августа в 14:07
439 1
Нет слепоты гуще, чем добровольная!

Нет слепоты гуще, чем добровольная!
​В очередной раз провел прием жителей по личным вопросам.И в очередной раз с сожалением вынужден признать: в большинстве ситуаций люди сами доводят проблему до критической точки.
Ринат Айсин, депутат думы Югры 30 августа в 09:34
554 21
Плевок в лицо

Плевок в лицо
Все лето людям морочили голову, что реформу придумали проклятые либералы из окружения Медведева, и рано или поздно Путин этому положит конец
Федор Крашенинников, политолог 29 августа в 18:29
605 0
​Альфа

​Альфа
Хотите посмотреть, как люди выживали без сотовых телефонов? Вам сюда. Холод, опасности на каждом шагу и ни единой живой души вокруг
Светлана Мосендз, кинолюбитель 29 августа в 15:57
394 1
Что стоит за отставками в строительном блоке Сургута

Что стоит за отставками в строительном блоке Сургута
Сегодня направление надо не просто возглавить, а спасать от коллапса – и уже случившегося по многим направлениям, и неумолимо грозящего.
Маргарита Стройнова 28 августа в 12:53
1298 2
Президент России Владимир Путин уволил главного следователя Югры Анвара Ахмедзянова

Президент России Владимир Путин уволил главного следователя Югры Анвара Ахмедзянова

Ранее силовика уже отстраняли от должности
Константин Шперлинг 28 августа в 23:00
676 0
Кто на свете всех страшнее?

Кто на свете всех страшнее?
Народу в очередной раз покажут, что мирно, путем волеизъявления граждан в России важнейшие вопросы решить невозможно
Александр Мазурин 28 августа в 14:39
927 34
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика