В Югре до конца года откроют 8 новых общеобразовательных учреждений

В Югре прошло совещание «О готовности системы образования к началу учебного год» под представительством премьер-министра Дмитрия Медведева. В ней приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель главы региона Всеволод Кольцов и директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

Медведев сразу подчеркнул, что сейчас темой образования в стране занимается 2 министерства и призвал региональные власти с ними сотрудничать.

«Главная цель – за 6 лет войти по качеству общего образования в мировую десятку стран-лидеров, создать единое пространство для непрерывного образования и развития всех жителей нашей страны: от дошкольника до человека старшего возраста», - сказал он.

По его словам, в этом году в общем за школьные парты сядут более 15 млн школьников. В Югре их будет 220 тысячи.

На подготовку школ в 2018 году из муниципальных бюджетов округа было выделено более 1,2 млрд рублей.

1 сентября свои двери впервые откроют общеобразовательная школа в с. Алтай Кондинского района и дошкольная образовательная организация в п. Карымкары Октябрьского района. Кроме того, до конца года планируется открыть еще три школы в с. Теги Березовского района, п. Юганская Обь Нефтеюганского района, с. Перегребное Октябрьского района, а также 3 дошкольные образовательные организации в городах Сургут и Ханты-Мансийск.