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​«Хроники городов Югры» повысят шансы на победу

Опубликованы подсказки, в которых можно найти ответы на вопросы Викторины.

В дополнение к опубликованным 20 августа анкетам историко-краеведческой Викторины югорчанам доступны отдельные сборники с краеведческой информацией по всем 15 городам. Сборники помогут открыть малоизвестные страницы истории региона, расширить кругозор о родных городах и поселках.

Для того, чтобы скачать анкету и получить подсказки, необходимо заполнить простую регистрационную форму. После ввода кода, который придет по указанному номеру телефона, появится окно для получения подсказок. Если югорчане скачали анкету, до размещения подсказок, то для их получения необходимо сделать несколько несложных шагов. Нажать на главной странице портала «Открытый регион – Югра» на кнопку «Получить подсказки», указать серию и номер ранее скачанной анкеты, персональные сведения.

«Подсказки – это исторические Хроники городов Югры. Они станут подспорьем для поиска правильны ответов Викторины, будут полезны и взрослым, и детям. Мы надеемся, что изучение истории Югры, связей нашего региона с Тюменской областью станут хорошим элементом семейного досуга. Мы ждем югорчан на пунктах приема анкет 9 сентября», - отметила директор «Центра «Открытый регион» Оксана Макеева.

Напомним, что в этот раз особое место в Викторине уделено вопросам становления и развития региона в период освоения нефтегазовых месторождений, а также сформировавшимся органичным связям между городами Югры и Тюменью. Организаторы приняли решение провести приём анкет Викторины 9 сентября в единый день голосования – для удобства югорчан пункты приема будут располагаться в непосредственной близости от избирательных участков.

В Викторине имеет право принимать участие любой желающий гражданин РФ, проживающий на территории Югры и достигший 6-летнего возраста. Те участники, которые правильно ответят на все вопросы анкеты, смогут претендовать на ценные подарки. Победители – обладатели ценных подарков Викторины «Города Югры» будут определены 15 сентября 2018 года. За процедурой определения победителей – обладателей ценных подарков югорчане смогут следить с помощью онлайн-трансляций, организованных «Центром «Открытый регион».


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Сегодня в 10:05, просмотров: 93, комментариев: 0


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