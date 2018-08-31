Новость о том, что у СурГУ отозвали аккредитацию на важнейшие специальности, оказалась фейком

Сегодня, 31 августа, в СМИ появилась информация о том, что Сургутский государственный университет был лишен права преподавания сразу по нескольким ключевым специальностям: юриспруденция, экономика и управление, образование и педагогические науки, клиническая медицина.

Портал siapress.ru связался с проректором по учебно-методической работе СурГУ Еленой Коноваловой и выяснил, что эта информация ложная. Университет продолжает работать в обычном режиме. Разве что с некоторыми нюансами.

О них сегодня читайте на нашем портале.