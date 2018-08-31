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Новость о том, что у СурГУ отозвали аккредитацию на важнейшие специальности, оказалась фейком

Фото: И.Швец
Фото: И.Швец

Сегодня, 31 августа, в СМИ появилась информация о том, что Сургутский государственный университет был лишен права преподавания сразу по нескольким ключевым специальностям: юриспруденция, экономика и управление, образование и педагогические науки, клиническая медицина.

Портал siapress.ru связался с проректором по учебно-методической работе СурГУ Еленой Коноваловой и выяснил, что эта информация ложная. Университет продолжает работать в обычном режиме. Разве что с некоторыми нюансами.

О них сегодня читайте на нашем портале.


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Сегодня в 09:28, просмотров: 621, комментариев: 8


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 09:52
В каких сми? Ссылко
бася
не нравится
Сегодня в 10:01
Это касается магистратуры пока. По крайней мере, по юридическому факультету такая информация. Вчера было собрание со студентами. Предложили: взять академ или перевестись в Югорский университет. Предложение было по последнему курсу.
Моби
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Сегодня в 10:18
Ребят, там нюансы на сайте самого сургу выложены - документы по аккредитации, проверяйте, чтоб не только со слов Коноваловой
Моби
не нравится
Сегодня в 10:24
Сначала приостановили аккредитацию, дали срок на устранение нарушений, потом возобновили аккредитацию, кроме магистратуры юристов. Все на сайте сургу есть. Фактчекинг надо делать.
Иван Меньшенин
не нравится
Сегодня в 10:26
Те самые СМИ ссылаются на Рособрнадзор, может стоило оттуда начать раскопки, а не с Коноваловой?

Цитатка вот: "Приказ Рособрнадзора опубликован на официальном сайте ведомства."
Моби Иван Меньшенин
не нравится
Сегодня в 10:32
Не, на сайте рособрнадзора чтото нет. На сайте выложено
Моби
не нравится
Сегодня в 10:34
На сайте сургу
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:41
Давно пора это рабфак некомпетентный разогнать

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