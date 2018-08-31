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​В Югре пройдет антитеррористическая акция «Капля жизни»

Всероссийский проект, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, реализуется 3 сентября по инициативе Удмуртской республики. Согласно замыслу акции, в 11:00 по местному времени всем желающим предлагается провести открытое мероприятие у мемориалов памяти или возле других знаковых мест населенного пункта. В рамках мероприятия нужно рассказать об угрозе терроризма в современном мире и почтить память жертв терактов.

Символично, что во время акции предполагается церемония, в ходе которой участники набирают в ладони воду из чаши и с пожеланиями светлой памяти безвинно погибшим поливают ей растения.

Проект «Капля жизни» призван формировать у граждан четко выраженную позицию неприятия идеологии терроризма и экстремизма, а также должен повысить бдительность и ответственность людей.

Подробная информация об акции: в группе акции «Капля жизни» в социальной сети «ВКонтакте».


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Сегодня в 09:26, просмотров: 120, комментариев: 0


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