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На дорогах тюменской агломерации ликвидированы 107 аварийно-опасных участков, в планах до конца года - еще 66

242 км дорог отремонтировано в Тюменской городской агломерации по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Благодаря этому нормативное состояние сети увеличилось на 8% с 69 до 77 %. В прошлом году ликвидированы все 107 аварийно-опасных участков. Об этом вице-премьеру правительства Российской Федерации Максиму Акимову доложил врио губернатора Тюменской области Александр Моор на совещании по вопросам участия Тюменской области в реализации национальных проектов «Цифровая экономика» и «Безопасные и качественные дороги».

На 2018 год определено 180 объектов, протяженностью более 168 км. Планируется ликвидировать 66 вновь образовавшихся аварийно-опасных участков, а нормативное состояние сети увеличится еще на три пункта, достигнув 80%, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Врио главы региона также проинформировал заместителя председателя правительства Российской Федерации Максима Акимова о том, чем может быть полезна область при реализации национального проекта «Цифровая экономика». На протяжении последних лет Тюменский регион достиг существенных результатов в цифровизации медицины, имеется успешный опыт взаимодействия с Минздравом России в рамках внесения изменений в федеральное законодательство для устранения сдерживающих нормативных ограничений при автоматизации процессов сферы здравоохранения.


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Сегодня в 17:58, просмотров: 75, комментариев: 0


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