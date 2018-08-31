На подготовку школ к учебному году Тюменская область потратила более пяти миллиардов рублей

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел в режиме ВКС селекторное совещание с главами регионов о подготовке системы образования к началу 2018/2019 учебного года.

Премьер-министр отметил готовность большей части российских школ к Дню знаний. «В этом году в нашей стране будет учиться более 15 млн школьников. В большинстве своем школы к новому учебному году готовы, отремонтированы и переоборудованы», – сказал он.

В Тюменской области в этом году за парты сядут более 200 тысяч детей, из них 23 439 первоклассников. Все образовательные учреждения готовы к встрече со своими учениками. Об этом премьер-министру доложил врио губернатора Тюменской области Александр Моор. В целом на их подготовку за счет всех источников консолидированного областного бюджета было направлено около пяти млрд рублей.

Первого сентября свои двери для ребят распахнут 3 новых школы: в мкр. Ямальский-2 г. Тюмени на 1200 мест, в с. Малая Зоркальцева Тобольского района, где будут обучаться 132 ученика и в с. Тоболово Ишимского района на 250 мест. Кроме того, начнут работу два новых детских сада – в мкр. Тюменский-2 и жилом районе Ново-Патрушево г. Тюмени, уточняет пресс-служба главы региона.

В День знаний 1 сентября во всех школах региона будут проведены линейки и единый «Урок России».