Аэропорт "Рощино" может получить федеральное финансирование на развитие

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор попросил правительство РФ включить аэропорт "Рощино" в федеральную программу развития аэропортов на условиях софинансирования.

В частности, помочь в реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП-1), что является сегодня одной из стратегических задач развития предприятия. Реконструкция ВПП01 позволит увеличить пропускную способность всего аэродрома на 25%, снять существующие ограничения по максимальной взлетной массе воздушных судов, уменьшить число уходов на запасной аэродром при неблагоприятных погодных условиях. Об этом Александр Моор рассказал заместителю председателя правительства Российской Федерации Максиму Акимову.

Развитие транспортный инфраструктуры, в том числе - тюменского аэропорта, стало одной из ключевых тем рабочей встречи зампредседателя федерального правительства и главой тюменского региона.

Александр Моор рассказал Максиму Акимову об активном развитии внутренних направлений, связывающих Тюмень с городами Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, субсидировании перевозок, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Общей темой встречи представителя федеральной власти с руководителем субъекта, состоявшейся накануне в Тюмени, стало социально-экономическое положение региона. Александр Моор проинформировал вице-премьера, что прошлый год был рекордным по объему инвестиций.

«Важно продолжить экономический рост. Понимаем, над чем нужно работать, находим новых инвесторов, чтобы продолжить поступательное развитие и сохранить набранный темп», — подчеркнул Александр Моор.