​Минфину поступило предложение от майнеров взимать с них налоги как с самозанятых

Минфину поступило предложение от участников российского рынка блокчейна. Они предлагают присвоить россиянам, занимающимся добычей криптовалюты, статус самозанятых, пишет Meduza, ссылаясь на письмо, отправленное компанией «КриптоЮниверс» на имя вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова по инициативе Российской ассоциации криптовалют и блокчейна.

В случае принятия предложения, майнеры смогут платить налоги в размере 3-5 процентов вместо необходимой уплаты НДФЛ в 13 процентов. Кроме того, в письме предлагается создать «легальную схему конвертации криптовалюты в рубли».

По мнению авторов письма, это поможет вывести криптовалюту из тени, что в дальнейшем упросит контроль государства за цифровыми активами. Также будут легализованы доходы 350 тысяч частных майнеров, живущих в России.

По оценке участников рынка, на данный момент, налоговые потери государства превышают два миллиарда рублей ежегодно.