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​Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей по версии Forbes

Впервые за свою историю российский Forbesсоставил рейтинг самых влиятельных жителей страны. На первой строчке ожидаемо закрепился Владимир Путин, сообщает Meduza.

Такую позицию он занял «автоматически» в следствие того, что занимает вторую строчку самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

Следующим в списке оказался председатель правления Сбербанка Герман Греф, на третьей строчке руководитель «Газпрома» Алексей Миллер. Замыкают пятерку лидеров глава «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев – четвертое и пятое место соответственно.


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Сегодня в 17:18, просмотров: 157, комментариев: 0


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