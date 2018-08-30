​Праздничное предложение по кредиту «Акционный»: скидка в подарок!

В канун профессионального праздника работников нефтяной и газовой отрасли Сургутнефтегазбанк запускает специальную акцию по кредиту «Акционный». Теперь оформить понравившийся вам выгодный займ можно до 31 октября 2018 года (включительно). Плюс в подарок скидка* -0,5%, если кредит оформлен на срок свыше 1 года. Еще одна выгода – это максимальная сумма займа. По условиям кредита «Акционный» можно получить до 3 миллионов рублей на срок до 5 лет (включительно). Воспользуйтесь праздничным предложением и оформите займ на выгодных условиях!

Оформить кредит «Акционный» на сумму свыше 300 000 рублей можно под ставку от 10,5%**, если сумма кредита до 300 000 рублей (включительно), то процентная ставка составит от 12,3% (плюс в подарок скидка*) **в зависимости от наличия страхования и срока кредитования.

Подать заявку на кредит можно до 31 октября 2018 года (включительно) онлайн на сайте www.sngb.ru, в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка.

Подробнее о кредите «Акционный» – на www.sngb.ru.

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*Для работников организаций, перечень которых утвержден внутренними документами Банка.

**При неоформлении страхового полиса на весь срок пользования кредитом процентная ставка увеличивается на 3%, при отсутствии страхования по рискам «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)».