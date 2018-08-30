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На сайте СНГБ можно оставить заявку на приобретение онлайн-кассы

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6) Воспользоваться эквайрингом по специальной ставке;

7) Обеспечить полноценную техническую поддержку.

Благодаря простому интерфейсу, научиться пользоваться оборудованием быстро и легко! Все онлайн-кассы и фискальные накопители зарегистрированы в Федеральной налоговой службе РФ.

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Подробную информацию об услуге можно получить по телефонам: 39-80-99, 39-80-84, 39-80-52, 39-80-53, 39-80-98 (отдел малого бизнеса СНГБ).


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Сегодня в 17:43, просмотров: 141, комментариев: 0


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