​Школьный must have: первые в мире детские часы-телефон уже в продаже

Родители могут дополнить набор школьника полезным устройством – часами Elari KidPhone 3G. С их помощью можно позвонить ребёнку по аудио- или видеосвязи, узнать его местоположение, а сам ученик получит помощника в жизни и учебе. При покупке умных часов весь сентябрь действует акция – месяц связи бесплатно на тарифе «Включайся! Пиши» от «МегаФона».

Elari KidPhone 3G – это первые в мире детские часы-телефон, с которыми можно общаться, как с человеком благодаря Алисе от Яндекса. Алисе можно задать любой вопрос, сыграть с ней в игру «Города», «Зоология», «Угадай число», попросить рассказать сказку, обменяться комплиментами и просто поболтать. При этом команда Яндекса специально адаптировала Алису под KidPhone 3G – в ее «арсенале» нет контента, неприемлемого для ребенка.

Гаджет будет полезен и родителям. KidPhone 3G поможет обеспечить безопасность детей: с помощью часов можно посмотреть местоположение ребенка на карте, позвонить ему по аудио- или видеосвязи, обменяться сообщениями в голосовом чате и многое другое.

С тарифом «Включайся! Пиши» от МегаФона такие требовательные к скорости мобильного интернета функции, как Алиса и видеозвонок, будут работать, как часы. По данным компании Ookla у МегаФона самый быстрый мобильный интернет в России по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest. При покупке часов Elari KidPhone 3G в салонах компании и интернет-магазине клиент получает месяц связи бесплатно на тарифе «Включайся! Пиши». Стоимость часов составит 6999 рублей.

«Мы рады сотрудничать с такими дальновидными партнерами как «МегаФон-Ритейл», которые первыми увидели потенциал наших новых часов и начали реализацию этого проекта. Мы уверены, что пользователи будут впечатлены реально прорывным функционалом для детей и родителей, которым обладают Elari KidPhone 3G, благодаря талантливым командам из Elari и Яндекса», – прокомментировал Йосеф Закс, основатель Elari.

Сделать предзаказ, узнать, в каких салонах города доступны Elari KidPhone 3G, можно на сайте shop.megafon.ru или по номеру 8-800-550-58-58.