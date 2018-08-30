​Ушел из жизни Иосиф Кобзон

Сегодня, 30 августа, в возрасте 80 лет умер эстрадный певец Иосиф Кобзон.
Эту информации родственники артиста подтвердили радиостанции «Говорит Москва».
Еще в конце июля появилась новость о том, что певец попал в одну из московских больниц, откуда его перевели в реанимацию, в отделение нейрохирургии. 27 июля Иосифа Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Тогда его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Однако его пресс-секретарь, а потом и супруга Нинель Кобзон заявили, что госпитализация была плановой.
Напоминаем, что в 2005 году Иосифу Кобзону диагностировали рак.
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