​Ушел из жизни Иосиф Кобзон

Сегодня, 30 августа, в возрасте 80 лет умер эстрадный певец Иосиф Кобзон.

Эту информации родственники артиста подтвердили радиостанции «Говорит Москва».

Еще в конце июля появилась новость о том, что певец попал в одну из московских больниц, откуда его перевели в реанимацию, в отделение нейрохирургии. 27 июля Иосифа Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Тогда его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Однако его пресс-секретарь, а потом и супруга Нинель Кобзон заявили, что госпитализация была плановой.

Напоминаем, что в 2005 году Иосифу Кобзону диагностировали рак.