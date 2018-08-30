​Школьники Сургутского района будут изучать финансовую грамотность, астрономию и робототехнику

Учителя Сургутского района обсудили модификацию образовательной среды на августовском совещании педагогов. С начала учебного года в школах будет запущен проект «Город профессий», направленный на раннюю профориентацию детей.

Директор департамента образования и молодежной политики Сургутского района Ольга Кочурова заявила, что в школах необходимо обновить образовательные программы и формы их реализации. С данной целью в этом году запланированы уроки технологии на базе действующего технопарка в Лянторской школе №6, инженерных классов в Нижнесортымском, и Солнечном и на базе детского технопарка, в том числе мобильного. «В 2018-19 учебном году 100 процентов учреждений будут реализовывать курсы «робототехника», «шахматы», «основы финансовой грамотности», «социокультурные истоки», — отмечает директор департамента.

Кроме того, заместитель главы муниципалитета Татьяна Османкина озвучила идею введения нового предмета — астрономия. Замглавы рассказала, что курс «социокультурные истоки» имеет духовно-нравственное содержание. Также она отметила, что планируется организовать модульные курсы, например, с экономическим уклоном.