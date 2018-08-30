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Про инвестиции

Снижение ставок по депозитам заставляет многих россиян присматриваться к новым способам сбережения денежных средств, в том числе и к инструментам фондового рынка. В различных инструментах инвестирования поможет разобраться директор филиала «БКС Премьер» в Сургуте Виталий Раужин.

1. Инвестиции в ОФЗ – плюсы и минусы? Стоит ли вкладывать? Минимальный порог входа в этот инструмент (чтобы прибыль была ощутима)?

Облигации федерального займа (ОФЗ) привлекательны с точки зрения соотношения доходности и риска. Во-первых, номинальная доходность по ОФЗ все еще выше текущей инфляции (т.е. при стабильных уровнях инфляции данные вложения дают положительную реальную доходность). Во-вторых, кредитное качество - наивысший рейтинг надежности для российского риска. В-третьих, возможность просчитать денежные потоки вплоть до погашения - все это делает ОФЗ одними из самых привлекательных инструментов на рынке ценных бумаг для частных инвесторов. Также инвестор может получить дополнительную прибыль от роста курсовой стоимости ОФЗ в период снижения процентных ставок.

ОФЗ можно использовать в разных ситуациях, например, при смене недвижимости. Вы продали квартиру, сколько будете искать новую – пока не известно: может месяц, а может и полгода. За это время можно на полученной сумме немного заработать – банковский депозит не привлекателен — есть риск, что вы потеряете все накопленные проценты, в случае, если вам срочно понадобятся деньги, и вы досрочно расторгнете договор, а вот ОФЗ в этой ситуации становится незаменим.

Доля облигаций в портфеле инвестора зависит от его финансовых целей, отношения к риску, сроков инвестирования и других параметров, которые определяются при персональном финансовом планировании.

2. Инвестиции в ПИФы – как ведет себя этот инструмент, какие у него плюсы и минусы?

Преимущества Паевого инвестиционного фонда (ПИФа)– это в первую очередь широкий выбор стратегий (у каждой Управляющей компании большое количество разных фондов), ликвидность (купить и продать паи можно в любой рабочий день), информационная прозрачность (стоимость пая публикуется ежедневно), отсутствие каких-либо значимых ограничений по сумме инвестиций.

Недостатки ПИФов - более высокий риск по сравнению с инструментами с фиксированной доходностью; необходимость выплачивать вознаграждение управляющей компании.

В целом, долгосрочные вложения в ПИФы наиболее перспективны в финансовом плане. Исходя из нашего многолетнего опыта, мы рекомендуем инвестировать в паевые фонды не менее чем на 1 год. Оптимальными, на наш взгляд, являются сроки вложений от 3 лет. Наша практика показывает, что при долгосрочном инвестировании в ПИФы вероятность получения ожидаемой доходности существенно возрастает.

3. Инвестиции в ценные металлы. При каких условиях имеет смысл инвестировать в ценные металлы?

В текущей ситуации золото - не лучший вариант актива-убежища, поскольку протекционизм Трампа, неплохие показатели роста и грядущее ужесточение монетарной политики в США укрепляют позиции доллара, который имеет обратную корреляцию с золотом (укрепление доллара США, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой). Таким образом, на перспективы роста золота с текущих уровней мы смотрим умеренно негативно.

Если все же вкладывать деньги в золото, нужно ориентироваться на горизонт инвестирования не менее 3-5 лет. Оптимальным и наиболее целесообразным с инвестиционной точки зрения является вхождение в металлы через фьючерсы. Инвестор в таком случае несет наименьшие потери по сравнению с другими формами инвестирования в золото. При этом частному инвестору фьючерсы позволяют получить доход как на растущем, так и на падающем рынке.

4. На какие инструменты вы посоветуете обратить внимание (что сегодня идеально по соотношению доходность/риск)?

Выбор инструмента для накоплений зависит не от доходности, а прежде всего от срока вложений и целевого назначения ваших денег. К примеру, если средства планируется направить на покупку квартиры, то лучше вложить их в консервативные и умеренно-консервативные продукты с минимальным уровнем риска – депозиты, облигации и т.д. А если это свободные средства, которые понадобятся вам нескоро, то лучше всего инвестировать в соответствии с риск-профилем, создав с финансовым советником хороший диверсифицированный портфель.

Важно также учесть индивидуальный риск-профиль. У нас от природы разная склонность к риску, и если одни готовы терпеть просадки, убытки в расчете на высокую доходность, то для других это неприемлемо, они готовы смириться со средней доходностью ради высокой надежности. Риск-профиль – один из первых параметров, который мы в «БКС Премьер» определяем у нового клиента с помощью анкетирования, чтобы дать подходящие рекомендации по инструментам.

Какой бы инвестиционный портфель вы ни выбрали, важно удостовериться, что вы инвестируете не последние свои сбережения и имеете личный резервный фонд, иначе говоря, финансовую «подушку безопасности» в размере 3-6 месячных окладов.

5. Общее состояние рынка. В этом году инвесторов стало больше/меньше, как изменилась сумма инвестиционных средств (уменьшилась/увеличилась)?

Число частных инвесторов довольно уверенно растет на фоне низких ставок по вкладам, роста финансовой осведомленности граждан, государственных мер стимулирования (налоговые вычеты по Индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) и ускоренной диджитализации отрасли. Доля частных инвесторов на рынке акций достигла пятилетнего максимума - 38%. Сделки с акциями и облигациями на Мосбирже в июле заключали 129 тыс. человек, это рекорд за всю историю биржевых торгов.

БКС Премьер: Филиал в г. Сургут: ул. Университетская, 3, офис 13. Тел. (3462) 555-966, 8-800-500-40-40


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Сегодня в 13:39, просмотров: 164, комментариев: 0


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