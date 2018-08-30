​Интерпол разыскивает террориста из Сургута

На сайте Интерпола появилась информация о розыске жителя Сургута Ильи Плотникова. По данным международного ведомства сургутянина обвиняют в попытке совершения террористического акта, а также незаконном изготовление, хранение и транспортировке взрывного устройства.

В ориентировке сказано, что рост мужчины составляет 178 сантиметров, что ему 36 лет и то, что он владеет тремя языками: русским, английским и арабским.

Отмечается, что разыскиваемый находился в составе террористической группировки, планировавшей в 2014 году теракт в пыть-яхской мечети. Тогда взрывное устройство сработало частично, никто не пострадал.