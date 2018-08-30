Россияне выразили отношение к Кремлю с помощью эмодзи в виде какашки и унитаза: «Яндекс» спешно редактирует свой спецпроект

На днях «Яндекс» запустил проект «Карты эмодзи», позволяющий тремя иконками описывать любое место. На второй день после появления новинки пользователи стали активно использовать эмодзи какашки и прочие для описания мест в Москве и Санкт-Петербурге. Например, Кремль обозначали с помощью обезьянки, унитаза и денег, а подмосковный город Мытищи — тремя какашками.

Теперь «Яндекс» уберет эмодзи какашки и унитаза. Как передает издание «Сноб», компания рассказала, что изменения связаны с экспериментами организации, которая постоянно меняет набор.