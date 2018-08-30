Каждого пятого сургутянина пытались переманить на работу заграницу

Ради достойного места работы 66% сургутян готовы навсегда переехать заграницу. А 6% сургутян уже сделали это. Таковы данные опроса, проведенного порталом Зарплата.ру среди 710 жителей нашего города.

88% опрошенных положительно относятся к трудовой миграции. В противовес им 12% респондентов уверены, что работать нужно на благо своей страны.

Среди тех, кто готов оставить Россию ради работы, преобладающее большинство - люди до 40 лет. Сургутяне более старшего возраста на такую авантюру смотрят с большим сомнением. Только 45% из них готовы рискнуть и переехать за рубеж.

Каждый пятый опрошенный когда-либо имел шанс уехать работать в другую страну, но 14% из них по разным причинам отказались от этой возможности.

В ответе на вопрос: «Где, кроме России, вам было бы интересно поработать», сургутяне чаще всего указывали такие страны, как Германия, Австралия, Канада и США.