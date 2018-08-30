​Facebook откроет доступ к видеосервису Watch всему миру

В начале августа 2017 года компания Facebook представила новый сервис для просмотра видеозаписей – Watch. Накануне компания объявила, что скоро он станет доступен всему миру, сообщает Meduza.
Новая иконка появится среди вкладок с лентой новостей, мессенджером и торговой площадкой. Однако пока не известно в какой конкретно дней пользователи смогут воспользоваться новым сервисом.
При помощи Watch пользователи смогут смотреть рекомендованные видео, ролики пользователей и страниц, на которых они подписаны.
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