​Сургутский хирург показал мастер-класс по имплантации биопротеза коллегам из Барнаула

На базе Краевой клинической больницы в Барнауле сердечно-сосудистый хирург кардиологического центра Андрей Молчанов продемонстрировал специфику имплантации биопротеза новейшего поколения. Такие технологии были применены в Алтайском крае впервые.

Современные медицинские методики позволяют сердечно-сосудистым хирургам протезировать сердечные клапаны. В России с момента появления нового вида протеза на рынке, выполнено всего не более 300 операций. «В образовательный курс входят лекции, посвященные особенностям имплантации клапана Percival S, а также серия показательных операций, – отметил хирург и кандидат медицинских наук Андрей Молчанов. – Вмешательства выполняются из минимального доступа, что позволяет существенно сократить период восстановления пациентов».

В Алтайском крае первыми пациентами, которым выполнили имплантацию универсального бесшовного протеза, стали барнаульцы с диагнозом «критический стеноз аортального клапана». У большинства из них тяжелые формы сердечной недостаточности, а также почтенный возраст — от 70 лет и старше.

«Сейчас пациенты чувствуют себя хорошо. Как показывает практика, улучшение состояния наступает сразу после операции: у больных проходит одышка, повышается работоспособность, что, безусловно, только положительно сказывается на качестве их жизни», - рассказал сургутский хирург.