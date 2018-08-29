​ФАС обвинила авиакомпанию «Победа» в заработке на находящихся в неведении

Управление ФАС по Москве обвинило авиакомпанию «Победа» в заработке на клиентах, которые находятся в неведении или смирившихся с несправедливым отношением, пишет Meduza со ссылкой на заявление руководителя управления ФАС по Москве Армена Ханяна.

При оформлении багажа весом до 10 килограммов пассажир должен заплатить за это 499 рублей, но только в том случае если он оформляет один билет. В случае если происходит бронирование нескольких билетов, такая возможность предоставляется лишь одному человек из списка, остальные должны будут заплатить 1499 рублей за багаж до 20 килограммов.

Авиакомпания получила предупреждение. В случае если она не изменит правила оформления багажа, на нее заведут антимонопольное дело.