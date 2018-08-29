​Губернаторов накажут за школьные туалеты на улицах

Губернаторы и чиновники будут наказаны за то, что не смогли организовать в школах санузлы с отоплением и канализацией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление премьер министра России Дмитрия Медведева.

По его словам, проблема с неотапливаемыми санузлами «набила оскомину», так как он требовал решить ее к первому сентября. К дисциплинарной ответственности будут привлечены «высшие должностные лица», которые этого не сделали.

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что такая проблема присутствует в 11 регионах. В общей сложности в 1036 школах в туалетах нет канализации и отопления. В частности, это Забайкальский край (293 школы), Дагестан (268), Тыва (118), Приморский край и Бурятия (по 78 школ), Красноярский край (57).