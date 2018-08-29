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​За шесть лет — в лидеры образования! Медведев поставил перед Россией амбициозную задачу

Россия за шесть лет должна войти в десятку стран, лидирующих по качеству общего образования. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев в рамках селекторного совещания с главами регионов, посвященного началу учебного года, сообщает РИА Новости.

Как отмечает премьер, для решения сложной задачи необходимо «создать единое пространство для непрерывного образования», которое позволит охватить всех жителей России, «от дошкольника до человека старшего возраста».

Кстати, в июньском рейтинге тысячи лучших университетов мира, составленном исследовательским центром QS, оказалось 27 российских вузов. Самую высокую строку среди всех российский вузов — 90-ю — занимает Московский государственный университет им. Ломоносова. Кроме того, МГУ вошел в топ-100 Шанхайского рейтинга лучших университетов мира.


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Сегодня в 16:55, просмотров: 186, комментариев: 0


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