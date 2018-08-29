В правительстве России готовы «максимально в короткие сроки» изменить законопроект о повышении пенсионного возраста

Председатель правительства Дмитрий Медведев на селекторном совещании в Горках поручил кабинету министров «в максимально короткие сроки» проработать предложения президента Владимира Путина по пенсионной реформе, сообщают «Ведомости».

«Я прошу вас всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна [вице-премьер Татьяна Голикова], прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы», - сказал он.

Изменения пенсионной реформы Медведев назвал «серьезной работой, которая требует от правительства особой ответственности».

Ранее 29 августа Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, которую предложило правительство, а Госдума приняла в первом чтении.