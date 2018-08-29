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Что сказал Путин о пенсионной реформе?

СИА-ПРЕСС публикует самые главные рекомендации президента, озвученные во время телеобращения

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

1. Увеличить пенсионный возраст для женщин не на восемь лет, а на пять – до 60 лет.

2. Предоставить право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Если у женщины трое детей, она выйдет на пенсию на три года раньше, четыре – на четыре года. Те, у кого пять детей и больше, выйдут на пенсию так же, как сейчас – в 50 лет.

3. Те, кто выходят на пенсию в ближайшие два года, смогут завершить работу на полгода раньше.

4. Считать предпенсионным возрастом последние пять лет перед пенсией. Ввести административную и даже уголовную ответственность для работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста.

5. Разработать для бизнеса стимулы брать на работу людей предпенсионного возраста. Создать программу повышения квалификации и переобучения людей предпенсионного возраста.

6. Увеличить для людей предпенсионного возраста максимальный размер пособия по безработице в два раза – до 11 280 рублей периодом в один год.

7. Обязать работодателей обеспечить сотрудников предпенсионного возраста двумя бесплатными днями на диспансеризацию.

8. Сохраненить системы пенсионных льгот. Ввести дополнительные льготы для тех, кто живет на селе.

9. Сократить стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию, на три года. Для женщин до 37 лет, для мужчин – до 42.

10. Сохранить все федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю в текущем виде, т.е. для женщин – с 55 лет, а для мужнин – с 60 лет.

11. Сохранить системы региональных льгот для пенсионеров (на газификацию, на лекарства и т.д.)

Все предложения будут внесены в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 222, комментариев: 0


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