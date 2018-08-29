​Сбербанк расширяет возможности по кредитованию малого бизнеса

Сбербанк внедряет новые технологии рассмотрения кредитных заявок для малого бизнеса. Корпоративные клиенты банка могут воспользоваться продуктом «Решение за 1 день». Банк рассматривает кредитную заявку с минимальным пакетом документом в течение одного рабочего дня. Предложение рассчитано на юридических лиц, которые имеют официальную отчетность по РСБУ, ведут автоматизированный бухгалтерский учет (1С Бухгалтерия) и не являются сельхозпроизводителями.

«Новая технология рассмотрения кредитных заявок – это ответ на потребность клиентов, для которых важны скорость и оперативность принятия решений. С августа текущего года предложение стало доступным для индивидуальных предпринимателей, как для новых клиентов Сбербанка, так и для тех, кто уже обращался за кредитом более 1 года назад.Степень автоматизации учета не влияет на возможность рассмотрения заявки в упрощенном процессе. Получив одобрение по кредиту, клиент может рассчитывать на финансовую поддержку банка и использовать кредитные средства для реализации планов по развитию бизнеса», – подчеркнула директор управления продаж малому бизнесу Западно-Сибирского банка Сбербанка Наталья Рябых.

Кредитные средства могут быть использованы как на пополнение оборотных средств, так и на финансирование инвестиционных затрат. При этом выдача кредита осуществляется после предоставления правоустанавливающих документов и документов на залог. С начала третьего квартала 2018 года по новой технологии рассмотрения заявок Западно-Сибирским банком Сбербанка выдано кредитов на сумму более 37 млн рублей.

Получить более подробную информацию можно в любом отделении банка. Направить заявку на оформление кредита по упрощенной технологии корпоративные клиенты могут через приложение Сбербанк Бизнес Онлайн.