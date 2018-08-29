​Специалисты избиркомов проводят поквартирный обход в Югре

Специалисты участковых избирательных комиссий проводят поквартирный обход избирателей перед выборами, которые состоятся 9 сентября. Чтобы единый день голосования прошел организованно, члены УИКов рассказывают жителям муниципалитетов о предстоящем событии. Председатель сургутской ТИК Светлана Гаранина пояснила корреспонденту siapress.ru, что данное мероприятие — важная часть предвыборной подготовки.

«Специалисты информируют о расположении избирательного участка, о самой возможности проголосовать, в том числе досрочно и вне помещений для голосования, — отметила Гаранина. — Те избиратели, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно прийти на участки, при желании смогут проголосовать дома. Представители УИКа выедут к таким гражданам».

Также эксперт заявила, что в Сургуте находятся 123 избиркома, специалисты которых в течение последних месяцев прошли подготовку и обучение.

Напомним, ранее портал siapress.ru сообщал о том, что в город были доставлены 272 тысячи избирательных бюллетеней для выборов губернатора Тюменской области и 21 тысяча бюллетеней для дополнительных выборов депутатов в думу города. На данный момент бюллетени доставлены на избирательные участки. С сегодняшнего дня в округе началось досрочное голосование.

Отметим, всего в Югре в единый день голосования 9 сентября будет организована работа 710 избирательных участков. Жители округа выберут 46 глав городских и сельских поселений, 727 депутатов представительных органов муниципальных образований, а также губернатора Тюменской области.