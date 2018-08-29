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В рамках историко-краеведческой Викторины в крупных пабликах ВКонтакте прошли конкурсы репостов.

За репост – айфон, а за анкету – автомобиль

В рамках историко-краеведческой Викторины в крупных пабликах в vk.com прошли конкурсы репостов.

Конкурсы состоялись в трех группах социальной сети «ВКонтакте» в Нижневартовске, Нефтеюганске и Сургуте. За репост можно было стать обладателем новенького айфона.

В Сургуте cчастливой обладательницей айфона-X стала воспитательница детского сада Наталья Кимаева. Смартфон ей вручил заместитель председателя Общественной палаты Югры Яков Черняк.

В Нефтеюганске за право стать обладателем телефона боролись более 1500 горожан. Победительницей стала Александра Петрова.

«Это мой первый в жизни выигрыш. Накануне у меня был день рождения, и я как раз хотела купить телефон, но что-то внутри подсказало - стоит подождать. А 24 августа в прямом эфире я узнала, что выиграла айфон. До сих пор не могу в это поверить!», - говорит счастливая обладательница современного гаджета.

Александра признается, что попробует испытать удачу и в Викторине «Города Югры». Уже на днях всей семьей скачают анкету на портале «Открытый регион – Югра» и займутся изучением истории региона.

Накануне завершился конкурс репостов в паблике vk.com/vartovsk_live (Нижневартовск). Победителем конкурса репостов стал Кирилл Першин.

«Я раньше никогда ничего не выигрывал и не верил в это. Но сейчас решил испытать удачу и сделал репост. Когда мне сообщили о победе, я был удивлен и очень рад. Смартфон я подарю своей маме. Думаю, вместе с ней поучаствуем и в самой Викторине, ответим на вопросы. Теперь в удачу я стал верить!» – поделился эмоциями Кирилл Першин.

Конкурсы в соцсетях завершены, победители получили незабываемые эмоции. Но самые главные сюрпризы и счастливые мгновения еще впереди. Все начинается с анкеты историко-краеведческой Викторины «Города Югры». Скачивая её на портале «Открытый регион – Югра», югорчане получают шанс стать победителем и обладателем ценных подарков. В их числе 22 автомобиля, 15 снегоходов, 22 скутера, 129 айфонов-X, 256 планшетов и другие ценные призы.

Напомним, что анкета Викторины включает в себя 10 вопросов. 5 из них посвящены общеокружным историческим событиям, остальные 5 – истории становления города Югры. Всего для югорчан оргкомитеты подготовили 80 вопросов. 75 из них тесно связаны с важными событиями, произошедшими в 15 городах автономного округа.

В этот раз особое место в Викторине уделено вопросам становления и развития региона в период освоения нефтегазовых месторождений, а также сформировавшимся органичным связям между городами Югры и Тюменью. Организаторы приняли решение провести приём анкет Викторины 9 сентября в единый день голосования – для удобства югорчан пункты приема будут располагаться в непосредственной близости от избирательных участков.

Для того, чтобы шанс стал реальностью нужно скачать анкету на портале myopenugra.ru, ответить на 10 вопросов, сдать анкету 9 сентября волонтеру в пунктах приема. Если вам нет 18 лет, то сдать заполненную анкету можно только вместе с законными представителями.

Имена обладателей ценных призов назовут 15 сентября. За процедурой определения победителей – обладателей ценных подарков югорчане смогут следить с помощью онлайн-трансляций, организованных «Центром «Открытый регион».


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Сегодня в 11:19, просмотров: 163, комментариев: 0


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