​Более 24 тысяч первоклассников отправятся в школы Югры

Для 24 219 маленьких югорчан 1 сентября впервые прозвенит школьный звонок. В общем, на школьные линейки отправятся около 224 тысяч учеников. Ребята сядут за парты в 315 школах муниципалитета. Все образовательные учреждения на данный момент прошли проверку общественных и межведомственных комиссий, судя по их заключениям, здания обеспечены системами безопасности и пропускным режимом.

На подготовку югорских школ к новому учебному году из бюджета выделено более одного миллиарда рублей. Такая сумма выделяется ежегодно.

Отметим, что в прошлом году число первоклассников в муниципалитете составило 23 916.