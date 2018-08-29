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​Более 24 тысяч первоклассников отправятся в школы Югры

Для 24 219 маленьких югорчан 1 сентября впервые прозвенит школьный звонок. В общем, на школьные линейки отправятся около 224 тысяч учеников. Ребята сядут за парты в 315 школах муниципалитета. Все образовательные учреждения на данный момент прошли проверку общественных и межведомственных комиссий, судя по их заключениям, здания обеспечены системами безопасности и пропускным режимом.

На подготовку югорских школ к новому учебному году из бюджета выделено более одного миллиарда рублей. Такая сумма выделяется ежегодно.

Отметим, что в прошлом году число первоклассников в муниципалитете составило 23 916.


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Сегодня в 10:33, просмотров: 234, комментариев: 0


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