​Дуров: новые правила Telegram не распространяются на Россию

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что новые правила не действуют на Россию.

«В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное — доступ к сообщениям, причем всех пользователей», — цитирует Meduzaпояснения Дурова.

Он подчеркнул, что Telegram в России по-прежнему «находится вне закона». В следствие чего компания не будет рассматривать «какие-либо обращения от российских служб», а ее «политика конфиденциальности не касается ситуации в России».

Накануне Telegram согласился выдавать спецслужбам часть данных пользователей, заподозренных в терроризме — Ip-адреса и номера телефонов.