Юнипрошка рассказал сургутским детям о правилах пожарной безопасности

Забавный персонаж, придуманный в энергетической компании ПАО «Юнипро», приехал в Сургут.

Специально для детей сотрудников «Сургутской ГРЭС-2» энергетики, совместно с пожарными ПСФ ООО «Защита Югры», провели День открытых дверей и обучающие игровые мероприятия, посвященные безопасному поведению при пожаре.

Из-за чего возникают пожары? Чем можно тушить пламя? Что делать если вы почувствовали запах дыма? Эти и другие вопросы для проверки детских знаний стали разминкой для самых маленьких сургутян. А еще - загадки на тему пожарной безопасности. За правильные ответы ребятам давали фишки, которые нужно было накапливать, чтобы получить мягкую игрушку – Юнипрошку.

Валерий Светушков, директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»:

- В компании ПАО «Юнипро» охрана труда, пожарная безопасность – это приоритет. Наши правила строгие, но они сегодня неукоснительно соблюдаются персоналом. Чем, на мой взгляд, интересен проект «Юнипрошка детям»? Тем, что уже с малых лет детям, в игровой форме прививают культуру безопасного поведения: дома, на улице, в общественных местах. Это правильный, современный и своевременный подход. Нет ничего дороже здоровья и жизни, и мы учим наших детей следовать этим принципам.

А для того чтобы детям было интереснее воспринимать обучение, энергетики вместе с пожарными показали детям пожарную технику: транспорт, защитные костюмы, огнетушители. Сотрудники ООО «Защита Югры» рассказали о работе пожарных, показали, как происходит тушение реального пламени.

Лилия Иваева, представитель молодежного объединения Сургутской ГРЭС-2:

- Конечно же, мы с удовольствием участвуем в этом проекте, предлагаем свои идеи. Детям было очень полезно узнать, как нужно действовать в чрезвычайных ситуациях, интересно посмотреть пожарные машины, задать вопросы профессиональным огнеборцам.

В завершении мероприятия призеры получили Юнипрошек, а все без исключения малыши – сертификаты о прохождении обучающего курса. Теперь ребята знают, как нужно вести себя в случае пожара.