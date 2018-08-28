​Путин в телеобращении расскажет все, что он думает о пенсионной реформе

Президент РФ Владимир Путин выступит с телеобращением по поводу планов правительства повысить пенсионный возраст. Обращение запланировано на 29 августа. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Накануне Владимир Путин заявил, что в ближайшее время он сформулирует свое отношение к повышению пенсионного возраста. Он подчеркнул, что обозначит «некоторые принципиальные подходы».
Напомним, в июне был подготовлен законопроект, который в случае вступления в силу повысит пенсионный возраст в России. К 2028 году для мужчин он достигнет 65 лет, к 2034 – до 63 лет для женщин.
Готов ответить лично. В онлайн-студии siapress.ru - депутат Государственной Думы Александр Сидоров. Трансляция состоится 31 августа в 11.00