​Telegram согласился выдавать спецслужбам часть данных пользователей, заподозренных в терроризме

Telegram принял решение пойти на уступки спецслужбам и по решению суда выдавать данные пользователей, которых заподозрят в терроризме, пишет «Meduza» со ссылкой на обновленную страницу с политикой конфиденциальности мессенджера.

Мессенджер будет передавать спецслужбам только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых.

Представители компании подчеркнули, что ранее никогда не раскрывали данные о сведениях пользователей. Если говорить о переписках и ключах шифрования, то в этом плане изменений нет – мессенджер по прежнем отказывается предоставлять такие данные.

«Павел Дуров всегда говорил, что переписка не будет предоставляться никаким властям никаких стран», — заявил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков «Интерфаксу».

В ответ на это Роскомнадзор заявил, что готов разблокировать Telegram только в том случае, если мессенджер выполнит решение суда и предоставит ФСБ ключи шифрования.