​В ближайшие годы власти Тюмени намерены заменить 31 деревянную школу и построить несколько новых

В Тюменской области заменят 31 школу в деревянном исполнении. Кроме того, в областном центре планируется каждый год вводить в эксплуатацию одну большую школу. Об этом на планерном заседании августовского педагогического форума «Стартовая четверть» заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор .

«Нельзя не заметить, как меняются наши города и поселки, а вместе с ними создается новая экономика, общественная жизнь, новая среда для полезной, интересной и качественной жизни. Все делается ради наших детей и вместе с ними. Система образования обязана соответствовать изменениям, становиться разнообразней и интересней», – отметил он.

По его словам, в новом учебном году в Тюмени откроют свои двери новая школа на 1200 мест и два больших детских сада в микрорайонах Тюменский-2 и Ново-Патрушево. Еще две школы начнут свою работу в Ишимском и Тобольском районах.

Заместитель министра образования и науки России Ирина Потехина в свою очередь подчеркнула, что в наше время роль учителя в системе образования меняется. Какой она должна быть – актуальный вопрос.

«Сегодня педагогам приходится иметь дело с поколением детей, которые выросли в эпоху интернета. Дети знают о новых технологиях больше, чем мы и нам нужно это признавать. Поэтому учитель перестает быть для ученика единственным источником информации. Педагогу приходится конкурировать с интернетом. Это тоже серьезный вопрос, каким педагогическими методами нам вести учеников за собой», – подытожила Потехина.

По итогам форума более двадцати педагогов детских садов, школ, техникумов и колледжей области получили звания «Почетный работник сферы образования РФ», а также благодарности Министерства образования и науки РФ, благодарности губернатора Тюменской области.