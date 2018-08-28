​Сургутяне могут снять социальную рекламу и получить за это 100 тысяч рублей

Администрация Сургута объявила о старте приема работ на конкурс видеороликов и плакатов #СургутМолодой, который продлится до 1 октября. Чтобы стать участником необходимо предоставить работы в номинациях «Социальный плакат», «Социальный видеоролик» по тематическим направлениям «Сургут многонациональный», «Защитник Родины». Участникам рекомендовано подготовить на конкурс серии работ, состоящие не менее чем из трех плакатов и/или видеороликов.

Далее необходимо разместить работы, указав настоящее имя и фамилию участника, на личной странице или в сообществе в соцсети «ВКонтакте»,«Одноклассники», «Фэйсбук» или «Инстаграм». Организаторы отмечают, что страницы и сообщества должны быть открытыми в период проведения конкурса, а посты с работами сопровождаться хэштегами конкурса #СургутМолодой, #социальнаярекламаСургут.

«Одним из критериев оценки работ является вовлеченность аудитории в обсуждение и распространение видеороликов и плакатов в социальных сетях, а именно: количество «лайков», «репостов», количество и содержание комментариев настоящих зарегистрированных пользователей социальных сетей», — поясняют авторы проекта.

По итогам конкурса победители получат гранты в форме субсидий из бюджета города в следующем размере:

– в номинации «Социальный видеоролик» за 1 место –100 000 рублей;

– в номинации «Социальный видеоролик» за 2 место – 50 000 рублей;

– в номинации «Социальный плакат» за 1 место – 100 000 рублей;

– в номинации «Социальный плакат» за 2 место – 50 000 рублей.

Еще 10 участников конкурса получат гранты призеров в размере 20 000 рублей каждый.

Подробнее об условиях участия и подаче заявок можно узнать на сайте администрации.