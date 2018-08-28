​Работодатели «Тюменской матрешки» приманивают кадры вкусняшками

В Югре, Тюменской области и на Ямале за год выросло количество вакансий, где работодатель предлагает потенциальным сотрудникам фрукты, печенье, конфеты и сладости. Об этом сообщает компания интернет-рекрутмента HeadHunter. В основном, таким образом привлекают на вакансии IT-специалистов и сотрудников сферы продаж (по 30% упоминаний), а также маркетологов (20%).

Однако работодатели не забывают и о более существенных преимуществах. Чаще всего среди льгот предоставляется компенсация мобильной связи, добровольное медицинское страхование и предоставление автомобиля компании.

Кроме того, встречаются и вакансии, где потенциальным сотрудникам предлагают заниматься в спортивном зале, лечиться в санаториях-профилакториях или ежедневно есть пироги и пиццу за счет компании.