​Тюмень в партнерстве с Group-IB серьезно намерена развивать кибербезопасность в регионе

В Тюмени появится представительство международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак. Областной офис начнет свою работу уже в начале осени.

Ведущая компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств рассматривает Тюмень, как перспективное направление для развития бизнеса. Такое мнение у компании сформировалось благодаря созданной в регионе системе мер поддержки IT-бизнеса. При этом нужно понимать, что специфика региона, как одного из крупнейших нефтегазодобывающих кластеров страны, выдвигает особые требования к кибербезопасности объектов критической инфраструктуры.

«Тюменская область – регион, в котором привыкли работать на опережение. Сегодня, когда одной из приоритетных задач для нас является формирование в регионе IT-кластера и глубокая цифровизация экономики, вопросы информационной безопасности выходят на первый план. Уверен, что наше сотрудничество с глобальными технологическими компаниями, одной из которых, безусловно, является Group-IB, послужит дальнейшему развитию инновационной сферы и способствует сохранению инвестиционной привлекательности региона», – заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

Group-IB намерена идти дальше и развивать научно-технологические партнерства с регионом. Так, например, компания планирует открыть кафедру компьютерной криминалистики и разработок в сфере информационной безопасности в Тюменском государственном университете.

Справка:

Group-IB имеет крупнейшую криминалистическую лабораторию в Восточной Европе, а также круглосуточный центр оперативного реагирования на киберинциденты CERT-GIB. В 2017 году компания стала лидером российского рынка исследования киберугроз по версии IDC.