Россияне назвали лучший отечественный фильм десятилетия

В честь Дня российского кино, проект «Кино Mail.Ru» проанализировал десятки отечественных кинокартин и составил рейтинг самых популярных фильмов последнего десятилетия. Топ создан на основе 17 миллионов оценок от пользователей ресурса.

По итогам оценок на первом месте оказался фильм о российских космонавтах «Время первых», второе место досталось спортивной драме «Движение вверх», а тройку лидеров замыкает еще один фильм об освоении космического пространства — «Салют-7».

Кроме того, в числе популярнейших кинолент вошли фильмы: «Экипаж», «Битва за Севастополь» и «Дурак».