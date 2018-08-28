​Пенсионный возраст силовиков в России останется прежним

Повышение пенсионного возраста в России обсуждается два с половиной месяца, однако разговоры об изменениях для военных и силовиков закончились, не успев начаться: единственное упоминание представителей данных профессий в текущем вопросе прозвучало еще 14 июня, в тот же день, когда правительство сообщило о повышении пенсионного возраста. Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил тогда, что Минфин и Минобороны обсуждают данные изменения. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

То что пенсионная реформа коснется только «гражданских», подтверждает и то, что изменение стажа выхода на пенсию не содержалось в последнем правительственном законопроекте и его внесли в Госдуму без этих поправок. Источники издания из финансово-экономического и социального блока правительства также подтверждают, что тема больше не обсуждается. «С тех пор, как было заявление Силуанова, целая жизнь прошла», - цитирует Русская служба Би-би-си одного из них.

Кроме того, издание отмечает, что в Минфине и Минобороны на данный момент не ответили на запрос.