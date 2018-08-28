Студенты всех российских вузов смогут получить военный билет, не проходя службу в армии

Студенты гражданских вузов смогут получить военную специальность, не проходя срочную службу, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны. По словам издания, студентам тех вузов, в которых нет военной кафедры, дадут возможность поступить в учебные военные центры при других высших учебных заведениях. Стартовой площадкой для реализации эксперимента станет Сибирь, потом этот опыт планируют транслировать на всю страну.

Эксперты считают, что такая программа позволит создать основательный резерв военных специалистов, которому необходимы именно люди с высшим техническим образованием. Кстати, проект рассчитан не на будущих офицеров, а на сержантов и рядовых запаса.

По окончании УВЦ студенты получат гражданский диплом и военный билет. Выпускников учебных военных центров не будут призывать в армию, но при желании они все же смогут пройти службу по своей инициативе.