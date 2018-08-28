ФАС назвала маленькую грудь физическим недостатком женщин

Эксперты из управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области, рассматривая жалобу на рекламные щиты от местного застройщика, назвали маленькую женскую грудь физическим недостатком.

На билборде была изображена женщина, измеряющая грудь сантиметровой лентой, а подпись гласила: «У нас маленькие цены и много комплексов».

Составитель жалобы назвал рекламу оскорбительной для женщин. Антимонопольщики в своем решении с этим согласились, отметив, что реклама указывает на «физические недостатки у женщин (маленькая грудь)».