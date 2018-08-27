ПАО «Юнипро» проводит соревнования по профессиональному мастерству

27-го августа в Сургуте стартовали соревнования по профессиональному мастерству среди комплексных бригад оперативного персонала парогазовых энергоблоков. В них принимают участие филиалы ПАО «Юнипро»: «Шатурская ГРЭС», «Яйвинская ГРЭС», «Сургутская ГРЭС-2».

Цель - повышение профессионального мастерства оперативного персонала электростанций, определение уровня его подготовки, совершенствование мер, обеспечивающих безопасную, безаварийную и экономичную эксплуатацию оборудования.

Соревнования пройдут в 6 этапов. Среди них: проверка знаний в режиме тестирования, работа с видеоматериалом, проверка навыков управления технологическим оборудованием, пожарно-техническая эстафета, оказание первой медицинской помощи пострадавшему.

Александр Новиков, начальник управления по эксплуатации и ремонтно-техническому обслуживанию ПГУ ПАО «Юнипро»: "Это вторые подобные соревнования в нашей компании. Первый раз мы проводили их еще в 2014 г. Отмечу, что соревнования развивают культуру персонала в области безопасности труда и оперативной дисциплины, позволяют обмениваться опытом, совершенствовать навыки управления оборудованием".

Жюри будет подводить итоги в зависимости от количества набранных командами баллов.

Результаты станут известны 30 августа.