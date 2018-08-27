​Фонд «Общественное мнение»: россияне признали внешнеполитический курс РФ успешным

Фонд «Общественное мнение» провел очередной социологический опрос в ходе которого выяснил, что более половины опрошенных россиян (52 процента) считают внешнюю политику России успешной, пишет «Интерфакс».
Противоположную точку зрения высказали 23 процента участвующих в опросе.
При этом 20 процентов респондентов, считают главным успехом линию Москвы по Сирии. Также к успехам российской внешней политики граждане относят улучшение отношений с зарубежными странами.
Согласно опросу, внешнеполитическим курсом нашей страны интересуются 56 процентов респондентов.
Как и чему учить школьника-иностранца. Проректор СурГПУ Владислав Засыпкин// ONLINE 28.08 в 15.00