​Навальный не оставляет надежд создать собственную партию

Министерство юстиции повторно отказало в регистрации партии «Россия будущего». Об этом Алексей Навальный написал на своем сайте. Однако останавливаться на этом он не собирается.
Минюст заявил, что были обнаружены нарушения, которые и стали поводом для отказа. По словам ведомства, вместо полного текста устава партии, был предоставлен лишь список изменений в него.
Навальный заявил «Интерфаксу», что отказ Минюста будет обжалован в суде.
«Есть исчерпывающий перечень документов, которые нужны для регистрации партии, а они <…> требуют документы, которые по этому перечню не требуются», — пояснил он.
«Мы будем продолжать требовать регистрации. Что касается конкретных действий — это решение потребует от нас отдельного обсуждения», — сказала «Медиазоне» пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Напомним, что впервые Алексей Навальный попытался зарегистрировать свою партию в 2012 году.
Как и чему учить школьника-иностранца. Проректор СурГПУ Владислав Засыпкин// ONLINE 28.08 в 15.00