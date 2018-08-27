​Навальный не оставляет надежд создать собственную партию

Министерство юстиции повторно отказало в регистрации партии «Россия будущего». Об этом Алексей Навальный написал на своем сайте. Однако останавливаться на этом он не собирается.

Минюст заявил, что были обнаружены нарушения, которые и стали поводом для отказа. По словам ведомства, вместо полного текста устава партии, был предоставлен лишь список изменений в него.

Навальный заявил «Интерфаксу», что отказ Минюста будет обжалован в суде.

«Есть исчерпывающий перечень документов, которые нужны для регистрации партии, а они <…> требуют документы, которые по этому перечню не требуются», — пояснил он.

«Мы будем продолжать требовать регистрации. Что касается конкретных действий — это решение потребует от нас отдельного обсуждения», — сказала «Медиазоне» пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Напомним, что впервые Алексей Навальный попытался зарегистрировать свою партию в 2012 году.